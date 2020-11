"Abbiamo deciso in tempo reale,sarà il nome dello stadio di Napoli". Così il sindacoparlando in diretta a, ricorda il campione argentino, scomparso all’età di 60 anni per un arresto cardiocircolatorio nella sua casa nel quartiere San Andrés, in zona Tigre, aBuenos Aires, il 25 novembre."La capacità, la forza e l’unicità di Maradona è quella di unire il popolo nelle idee e nei sentimenti", continua De Magistris, che ha proposto una giornata di lutto cittadino, "credo che coinciderà con il giorno dei funerali".