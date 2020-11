La Campania resta gialla, De Magistris: "Dati sottostimati"

"Da quello che sento, da sindaco di questa città da nove anni, la situazione è drammatica ed è molto sottostimata con i dati formali". Ad affermarlo, collegato conè il primo cittadino di, secondo cui "c'è qualcosa che non va, i conti non tornano".quelle dell'ex magistrato che da un lato ironizza parlando di "pittori che cambiano colori in 24 - 48 ore", mentre dall’altro sottolinea ancora una volta che "di mezzo c'è la salute dei cittadini". Il sindaco partenopeo spiega poi di aver ricevuto "le testimonianze da laboratori che fanno i tamponi che ci dicono che i dati da loro elaborati non risultano nei dati ufficiali".Ma non è tutto perché De Magistris conclude dicendo: "Si parla di 600 terapie intensive di cui 186 occupate, ma poi i medici ci scrivono che non riescono a trovare terapie intensive per i pazienti".

