Klaus Davi: "La Calabria è la regione più povera d'Europa"

"La Calabria, pur essendo una regione straordinaria, è la regione più povera d’Europa". Queste le parole di, intervenuto a Mattino Cinque dove si discute della caotica situazione in cui versa la, i cui numeri certificano un buco di bilancio da 160 milioni di euro."È la logica emergenziale, che paga perché attraverso le procedure di emergenza vengono meno e si riescono a stabilire i contatti con le clientele e quindi fare favori elettorali, assumere persone e così via", dichiara il giornalista e opinionistache parlando dell’ospedale fantasma diaggiunge: "Lì non interessava quello ma il giro di soldi che sarebbero dovuti andare alle assunzioni, alla 'ndrangheta e alla politica perché anche quella vuole la sua fetta".