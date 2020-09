Incendio Ancona, il rogo in un capannone nel porto: chiuse le scuole

Un vastoè divampato nel, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre intorno alla mezzanotte, partendo da un capannone di oltre 45mila metri quadrati che probabilmente conteneva delle sostanze potenzialmente tossiche: gli ultimi aggiornamenti in diretta a Mattino Cinque Sulla città si è alzata una densa colonna di fumo nero: per questo laha chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, i parchi pubblici e le aree adibite allo sport, invitando i cittadini a tenere chiuse le finestre e limitare gli spostamenti. Le fiamme per fortuna non hanno causato né vittime né feriti.