Lacrime e tanta commozione accompagnano la scomparsa di Gigi Proietti, che lunedì 2 novembre si è spento in una clinica di Roma in seguito a problemi cardiaci (non legati al coronavirus). Anche Pomeriggio Cinque ha ovviamente voluto rendere omaggio al celebre maestro di cinema e teatro, con il ricordo commosso anche di Nadia Rinaldi, sua storica allieva. "Per me era come un padre", ha raccontato alle telecamere della trasmissione di Canale 5 aggiungendo quanto fosse stato importante nei momenti più difficili della sua vita. "Quando morì mio padre mi disse che se mi fossi sposata, mi avrebbe accompagnato lui all'altare. E anni dopo lo fece per davvero, quello fu il regalo più grande".

