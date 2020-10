Giallo di Caronia, il papà di Gioele: "Impossibile vivere senza verità"

non si dà pace. Il papà del piccolo Gioele vuole sapere come sono morti la moglie Viviana Parisi e suo figlio Gioele di 4 anni, trovati senza vita nelle campagne di, in provincia di Messina, due mesi fa."Sessantacinque giorni e ancora non lo so", afferma sconsolato in nuovo videomessaggio, inviato alla conduttrice di Mattino Cinque Federica Panicucci. "Ogni mattina che mi sveglio è un incubo, dove c'era amore ora c'è tantissimo vuoto, penso sempre a quel maledetto 3 agosto", continua l'uomo che, parlando del giorno della scomparsa dei suoi cari, non riesce a trattenere le lacrime. "Spero esca la verità il prima possibile, perché vivere così è impossibile", conclude Daniele.