Gf Vip, Flavia Vento in lacrime per i suoi cani

Risveglio traumatico perall’indomani dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip : la showgirl scoppia in lacrime appena sveglia, preoccupata che i suoi sette cani possano soffrire a causa della sua assenza.Le immagini sono state trasmesse in diretta a Mattino Cinque , lasciando perplessi anche gli ospiti di. "Non li ho mai lasciati per più di un'ora, ma sento che hanno bisogno di me", dichiara Flavia Vento ai coinquilini che provano a consolarla. "Ci penserà tua madre", dice Matilde Brandi, provando a tranquillizzarla, anche se la risposta non lascia spazio all'interpretazione: "A lei non frega niente".