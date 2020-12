Fontana critico sul Dpcm di Natale: “Discriminati i piccoli comuni"

"Impedire il passaggio da comune a comune nei giorni diè una discriminazione di chi vive in un piccolo comune ma è anche discriminante di tutte quelle attività come ristoranti e bar che se si trovano in un piccolo comune non hanno la possibilità di avere clienti come quelli che si trovano in una grande città".A dirlo, in collegamento con la trasmissioneè il presidente dellache commenta le misure disposte dal nuovo Dpcm varato per prevenire un aumento di contagi nel periodo natalizio. Il governatore lombardo sottolinea anche un’altra problematica: "Non dimentichiamo i tanti anziani che magari non hanno nemmeno la possibilità di incontrare i propri cari e i propri affetti nelle festività natalizie".

