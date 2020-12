Elisa De Panicis, le polemiche per la festa di compleanno in albergo

Stanno facendo discutere da giorni le notizie di una nuova moda che ha preso piede tra gli influencer: organizzare feste in hotel e cioè nell’unico posto dove, per legge, è possibile il servizio di ristorazione riservato agli ospiti.È stato il caso diche nei giorni scorsi ha organizzato la festa per il suo compleanno all’hoteldiL'influencer ha fatto pernottare i suoi ospiti proprio nell'albergo meneghino per evitare le restrizioni imposte ai ristoranti."Seguiamo esattamente quella che è la legge e applichiamo tutti i protocolli", spiega a, titolare dell'hotel incriminato. "Non facciamo feste sui tetti e gli alberghi fanno ciò che è previsto dalle norme difendendo e tutelando imprenditori, le aziende e i lavoratori", conclude Bernardelli.

