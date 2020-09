Emanuele Castoro, titolare di un locale di Milano, parla in collegamento con lo studio didopo essere stato duramente attaccato sui social per. Il cartello all'interno del locale riporta la scritta:sottolinea il titolare, "Non darei mai da bere gratis a una ragazza che viene e mi mostra il seno. Non è mai successo e mai succederà. Vuole solo far sorridere. Chi viene da noi ci conosce" ."Nessuno ha mai invitato una ragazza a bere in cambio di qualcosa. È importante che questo passi", conclude Emanuele.