Covid, l'infettivologo Galli: "Cruciali le prossime 2/3 settimane"

non è confortato dagli ultimi dati sulle: oltre 2500 in un giorno. "Spero non sia l'inizio di una seconda ondata, la necessità di seguire i nuoviè assolutamenteora", avvertedell'ospedaledi, in collegamento con lo studio di Mattino Cinque Galli non ritiene però che questo balzo di casi sia da imputare alla ripresa della: "È presto per dirlo, le prossime 2/e settimane saranno cruciali per vedere cosa cambia". Secondo l'esperto il recente incremento di casi di positività è "il frutto dellain generale" e dovuto al fatto che "c'è stato un rimescolamento di carte, come si vede dall'attuale distribuzione delle nuove infezioni".