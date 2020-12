Covid, Biagio D’Anelli: "A Milano continuano le feste"

almeno non quella delle feste private che continuano negli appartamenti della Milano da bere nonostante il coprifuoco e le altre restrizioni imposte dal governo per contenere l’emergenza coronavirus.A dichiaralo è l’opinionistache nel salotto diporta le prove a sostegno della sua tesi. "Continuano a perseverare con queste feste, lo dico perché sono stato invitato", dichiara D’Anelli che ospite difa ascoltare l’audio ricevuto da uno degli organizzatori di questi party privati."Sono a Milano e sto organizzando un paio di volte a settimana degli eventi al mio loft in Piazzale Loreto", dichiara la persona in questione nel vocale inviato all’opinionista che dopo aver rifiutato l'invito viene anche insultato.



