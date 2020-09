Nello studio di, si commenta la svolta nela una settimana dal massacro dei fidanzati. "La città esce da un incubo", dichiara il procuratore Leonardo Leone De Castrisannunciando l'di, uno studente di 21 anni di Casarano, a pochi chilometri dal capoluogo salentino. Si tratta di undella coppia."C'è stata una", spiega il magistrato, il quale però non si sbilancia sul: "È stato solo parzialmente chiarito". "Ciò che è stato rinvenuto, le striscette stringitubo e altro materiale, ci indicano - conclude il procuratore - che l'omicidio dovesse essere in realtà una rappresentazione anche per la collettività".