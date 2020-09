Caso Vannini, la mamma di Marco: "La Cassazione ci ha ridato la luce"

Laparla nel giorno in cui è attesa la sentenza del processo d'appello bis per la morte del figlio, avvenuta 5 anni fa nella casa della fidanzata a Ladispoli, a causa di un colpo di pistola e il mancato soccorso del giovane. "La Cassazione ci ha ridato la luce, è stato un miracolo quello successo in Cassazione, giustizia per Marco", ha dichiarato la donna, Marina Conte, davanti al tribunale di Roma ai microfoni di Mattino Cinque Il riferimento è alla decisione della Corte che ha ordinato un nuovo processo di secondo grado per, il papà della fidanzata di Marco, la moglie e i due figli: per tutti e quattro l'accusa ha chiesto 14 anni di carcere.