Continuano ad emergere testimonianze shock sui festini della Terrazza Sentimento di, l’imprenditore milanese finito in manette perché accusato di aver drogato e violentato una 18enne. "Alle feste c’era droga ovunque, accessibile a tutti quanti", racconta in forma anonima una testimone intervistata dalla giornalista di Mattino Cinque , Sara Tuffariello."Non si respirava una bella aria in quella casa, c’era un’aria morbosa", spiega ancora la giovane che poi aggiunge, "come al solito lui spariva con la fidanzata e come sempre spariva con loro anche una ragazza". Una, quella a cui fa riferimento la testimone, da dove ha visto “uscire ragazze scioccate”.