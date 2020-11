Cashback, cos’è e come funziona il bonus del governo

A poche settimane dal Natale e con parecchie incognite sui festeggiamenti a causa della pandemia di Coronavirus, il governo continua a lavorare a misure che sostengano l’economia attraverso strumenti che diffondono e incentivano i pagamenti digitali. Tra queste c’è il, già ribattezzato bonus di Natale. Si tratta di un rimborso del 10 per cento - fino a 150 euro - per le spese effettuate a dicembre con carte di credito, bancomat e monete elettroniche.Il governo ne aveva già previsto l’introduzione nel 2021 ma ha preferito anticipare la misura prima delle festività natalizie. Per potervi accedere, spiega un servizio diè necessario agganciare il proprio strumento di pagamento digitale al proprio codice fiscale e scaricare l’app 'IO' alla quale si accede tramite Spid o carta d’identità elettronica. Per poter poi ottenere il super rimborso bisognerà effettuare nel mese di dicembre almeno dieci acquisti (tra supermercati, negozi e pagamenti di fatture di artigiani e professionisti) per una spesa totale di massimo 1500 euro e con un tetto per singole spese di 150 euro.