Carlotta Benusiglio, il pm chiede l'omicidio aggravato per l'ex fidanzato

. Aspettavamo questo giorno da tanti anni, pensavo che avrei reagito in maniera diversa In realtà ho mille emozioni, mille pensieri contrastanti: mi rendo conto che tutto ciò non mi riporterà indietro mia sorella, però penso che almeno posso ridarle la dignità che le è stata portata via insieme alla vita stessa". Aparla, la sorella di, la stilista 37enne che il 31 maggio 2016 fu trovata impiccata a un albero in piazza Napoli a Milano.Il pm ha chiesto l'omicidio volontario aggravato per l', che secondo l'accusa sarebe stato anche autore di violenze e stalking contro la ragazza, e della quale avrebbe inscenato il suicidio dopo averla uccisa. "Una settimana prima che avvenisse il fatto avevamo parlato con tutta la famiglia", ricorda Giorgia, "eravamo estremamente preoccupati perché Carlotta era tornata con lui: il mese prima aveva denunciato alle forze dell'ordine cheper la sua incolumità".