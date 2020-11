Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre a, in provincia di Torino, un uomo ha preso la pistola (regolarmente registrata) e ha ucciso la moglie, poi ha, due gemellini di 2 anni, ha ucciso il cane e infine si è tolto la vita. L'unica superstite è Aurora, una dei due gemelli, che è in condizioni gravissime all'ospedale Regina Margherita di Torino. In collegamento conl'inviata Silvia Vada racconta il terribile caso di cronaca nera.L'uomo, 40 anni, avrebbe prima chiamato il fratello alle 5.30 per annunciare che si sarebbe suicidato.