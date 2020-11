Il rapporto trasè una delle situazioni che più interessa il pubblico del Grande Fratello Vip di quest'anno. La loro liaison, non ancora esplosa, sta appassionando follower e telespettatori scatenando i commenti anche degli opinionisti. Tra loro c’è, volto noto del piccolo schermo, che dal salotto di Mattino Cinque attacca la showgirl calabrese"Dice pubblicamente cosa ne sapete della mia vita?, ma se sei andata al Grande Fratello, raccontacela la tua storia", dichiara l’opinionista, "mettiti in gioco perché all’interno della casa sei nel 90 per cento dei casi l’ex moglie di un imprenditore che il mondo ci invidia". E per quanto riguarda la storia tra la Gregoraci e l'ex velino, D’Anelli conclude: “Questo non è flirtare, questo è prendere in giro un ragazzo”.