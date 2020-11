Attilio Fontana: "Si riduce l'aumento dei ricoveri"

La percentuale di posti occupati in terapia intensiva in Lombardia è ancora molto alta, ma siamo in una fase in cui l'aumento di questi numeri sta rallentando. A sottolinearlo è il governatore lombardo, in collegamento con Mattino Cinque "Siamo arrivati in cima a questa specie di montagna, ora cammineremo in pianura e poiinizierà la discesa", è la metafora usata dal presidente della Regione Lombardia per spiegare l'andamento dei ricoveri per Covid negli ospedali lombardi. "Questi miglioramenti", prosegue Fontana, "derivano dall'ordinanza della Regione del 22 ottobre, tra qualche giorno inizieremo a vedere anche gli effetti del lockdown nazionale".