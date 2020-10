Attentato a Nizza, sul luogo della strage il giorno dopo

Ci sono molti fiori a terra, davanti alla cattedrale di Notre Dame a, il giorno dopo l'attentato terroristico compiuto da un 21enne tunisino giovedì all'interno della chiesa della città francese. Li hanno lasciati i francesi per ricordare ledall'attentatore, ferito gravemente e arrestato dalle forze dell'ordine, e li mostrano le telecamere di Mattino Cinque , collegate in diretta con l'inviato Davide Loreti.Il giornalista mostra il percorso compiuto dall'attentatore e quello di una delle vittime, unadonna di 40 anni, madre di due ragazzini, che è riuscita a uscire dalla chiesa e dare l'allarme entrando in un bar, gravemente ferita. "Dite ai miei figli che li amo", avrebbe detto prima di morire.