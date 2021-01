L'Angelus del Papa per la messa dell'Epifania

In collegamento in diretta ala messa integrale e l'in occasione della Solennità dell'del 6 gennaio 2021."La luce di Cristo non si allarga per proselitismo, si allarga per testimonianza, per confessione della fede, anche per il martirio", dice Bergoglio, "la condizione è accogliere in sé questa luce, sempre di più: guai se pensiamo di possederla o doverla gestire. Anche noi come i re Magi siamo chiamati a lasciarci sempre affascinare, attirare, guidare, illuminare e convertire da Cristo. Il cammino della fede attraverso la preghiera, la contemplazione delle opere di Dio che continuamente ci riempiono di gioia e di stupore. Uno stupore sempre nuovo, che è il primo passo per andare avanti in questa luce".