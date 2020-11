Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti su Il silenzio dell'acqua 2

de Il Silenzio dell'Acqua 2 va in onda su Canale 5 in prima serata da. I due protagonisti,, presentano la seconda stagione della serie nello studio di"Nella prima stagione c'è stato molto non detto. Nella nuova stagione gli equilibri consolidati diventano più precari.", commenta Giorgio Pasotti che nella serie interpreta Andrea Baldini. "Il regista mi ha presa a un provino. Tutta la vita giuro fedeltà, otto stagioni si fanno", dichiara Ambra Angiolini, volto di Luisa Ferrari, Vicequestore della Omicidi di Trieste.Luisa torna a Castel Marciano per festeggiare il trasferimento a Trieste del collega e amico Andrea Baldini, ma appena arrivata si imbatte in un duplice omicidio che la coinvolgerà emotivamente e la riporterà per un lungo periodo in quella comunità.Nel video qui sotto conosciamo meglio il cast della seconda stagione de Il silenzio dell'acqua 2