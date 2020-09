Alessandro Cecchi Paone contro Valerio Vassallo

Iltema delladieta vegana scalda gli animi a Mattino Cinque . “è un divulgatore ma non divulga la realtà”, attacca in studio l’attivista biellesesottolineando i pregi dell’alimentazione vegana e facendo infervorare Cecchi Paone che è in collegamento con Federica Panicucci"Il colesterolo è anche una questione genetica. Lei ha offeso gli orfani", risponde il divulgatore scientifico, "voi preferite i maialini ai bambini, questa è la verità. Lei è la prova scientifica che la salute dei vegani è pessima, guarda com’è ridotto”, dice ancora Cecchi Paone. Vassallo che non ci sta: "Quello parla sempre, tagliategli le corde vocali".