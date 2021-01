Made in Italy, la trama della seconda puntata

va in ondain prima serata su Canale 5: la serie tv racconta la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni Settanta e vede protagoniste Greta Ferro, nei panni della giovane e ambiziosa giornalista Irene, e Margherita Buy, sua caporedattrice e mentore. Made in Italy è la serie ideata da Camilla Nesbitt, diretta da Luca Lucini e Ago Panini e scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, coprodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset.In questa puntata assisteremo all'incontro tra Irene e i coniugi Missoni (Claudia Pandolfi ed Enrico Lo Verso) nel loro quartier generale a Sumirago (Varese) - dove sono state realizzate le riprese - e a un servizio fotografico nel deserto del Marocco dedicato alle creazioni di Raffaella Curiel (Nicoletta Romanoff).Mentre Monica (Fiammetta Cicogna) riesce con un’idea creativa a realizzare un servizio di moda bambini, Irene deve andare dai Missoni a Sumirago per prendere dei vestiti per un servizio. Ma una volta arrivata Irene capisce che può ottenere un’intervista esclusiva, iniziativa per nulla apprezzata dal vicedirettore Nava (Sergio Albelli).Ma la giornata non è finita: la cena con i genitori di Luigi finisce in un modo inaspettato. A Irene tornata single, viene affidato un servizio fotografico per Lella Curiel da realizzare in Marocco. La modella è Helena, che una volta arrivati in Marocco esagera con l’alcol e non può posare. Irene per non rinunciare al servizio convince il fotografo John Sassi (Marco Bocci), con il quale finisce a letto, a sostituire Helena con una cameriera di colore. Ma l’idea di Irene non avrà il successo sperato ad Appeal.