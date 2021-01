Made in Italy, Greta Ferro presenta Irene Mastrangelo

"Ciao ragazzi, sonoe nella serieinterpreto un personaggio che si chiama. Irene è una ragazza che vive a Milano, è di Milano, ma ha genitori del sud e per una serie di coincidenze inizia a lavorare per un magazine di moda che si chiama Appeal". L'attrice e modella Greta Ferro, 25 anni di Vasto, presenta il suo personaggio nella serie tv di Canale 5 Made in Italy , in onda mercoledì in prima serata, e risponde alle domande dei fan. Mercoledì 20 gennaio va in onda il secondo episodio della serie.La serie tv racconta la nascita della grande moda italiana, a Milano negli anni Settanta, attraverso gli occhi di Irene, una giovane ragazza capace e ambiziosa, che trova lavora in una rivista di moda. Le puntate sono disponibili anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.è Irene Mastrangelo, la giovane giornalista assunta dalla rivista Appeal che racconterà la nascita e la rivoluzione della grande moda italiana. Irene trova la sua piena realizzazione e ben presto abbandona il mondo in cui era vissuta fino a quel momento.è Rita Pasini, membro storico della redazione di Appeal e mentore di Irene. Originale e sopra le righe, si veste con grandissimo stile, è un punto di riferimento per tutti gli stilisti e uno spirito naturalmente innovatore.è Monica Massimello, giovane redattrice di Appeal. Bella, solare, disinibita, Monica sembra essere agli antipodi di Irene, ma appena la nostra protagonista entra in redazione tra le due scatta una grande simpatia e le ragazze legano immediatamente.Scopri gli altri attori del cast Anni Settanta, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano tanta dell’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storia della moda a livello internazionale. Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferrè e tanti altri: grandi creativi celebrati in tutto il mondo e divenuti il simbolo del Made in Italy. La protagonista è Irene Mastrangelo (Greta Ferro), giovane giornalista, che un po' per passione e un po' per caso, dalla periferia di Milano, da una famiglia modesta di emigranti dal Sud, entra in una prestigiosa rivista di moda chiamata Appeal. Il suo talento e la sua determinazione porteranno ben presto questa outsider a una grande carriera nella rivista, attraverso un percorso non sempre agevole, ricco di colpi di scena sia nella vita professionale che in quella personale.