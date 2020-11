Telemaco contro Guenda Goria: "Sono incavolato"

Dopo la sua eliminazione della casa delha annunciato la fine della sua storia con l'ex Telemaco . A, Telemaco ha voluto replicare all'ex concorrente del reality: “Da inizio gennaio, io non vivevo più con la mia ex moglie Olga. Guenda non è legata alla mie vicende familiari. Io ho due macro ragioni per cui sono incavolato.Poi c’è stato il flirt con Massimiliano Morra. Lei era legata a me. Guenda è uscita e voleva un appoggio incondizionato. Io non posso accettare di essere lasciato con un sorriso in diretta nazionale".“Noi non eravamo fidanzati, avevamo avuto una frequentazione. Non ho avuto il tempo di presentarlo a nessuno. A un certo punto nella casa mi mancava.Mi ha giudicato, mi ha criticato. Non ha capito che ero in un contesto molto particolare. Io l’ho lasciato con rabbia e chiaramente soffrendo”, è la risposta di Guenda.