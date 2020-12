Santiago Lara: "Non voglio riesumare il corpo di Maradona"

, figlio non riconosciuto di Diego Armando Maradona, è ospite nello studio diper raccontare la sua storia: “Diego Maradona ha avuto una relazione di cinque anni con mia madre. Mia madre aveva 19 anni e faceva la modella. Aveva cominciato a produrre le carte per il riconoscimento di Diego prima di morire. Mi chiamo Lara perché è il cognome dell’uomo che mi ha cresciuto"Lui si è incaricato di tutto per il parto di mia madre in un ospedale privato. Non ricordo molto perché ero molto piccolo", aggiunge il ragazzo.Dopo la scomparsa de El Pibe de Oro, alcune notizie riportavano il desiderio di Santiago Lara di voler riesumare il corpo di Maradona: "e mai l'ho voluto. Il mio avvocato ha proposto la riesumazione, non io"