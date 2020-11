Paolo Brosio: "Voglio bene a Maria Laura"

"Sono preso, voglio bene a questa ragazza, mi ha trasmesso qualcosa di particolare. Il primo bacio ce lo siamo dato dopo qualche giorno. Ci siamo seduti su una panchina, sul lungomare sotto la luna: sono felice". Ospite aparla della sua ragazza,, 22 anni, seduta al suo fianco."Ci stiamo frequentando, è ufficiale. I miei sentimenti sono in crescita", conferma Maria Laura . Il giornalista affronta anche le cinque sfere affronta le cinque sfere dopo la sua esclusione dal Grande Fratello Vip: "La fede non deve essere vissuta in solitudine come un'eremita. Se uno vuole pregare ad alta voce lo fa".Il giornalista si difende dalle accuse di aver spettacolarizzato troppo la sua fede durante il reality. Tra i cinque giudici delle sfere c'è anche Soleil Sorge, che lo critica per aver avuto un atteggiamento simile durante L'Isola dei famosi.