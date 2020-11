Massimiliano Morra, parla la fidanzata Dalila: "Sono vera"

"Stiamo insieme da due anni e mezzo. Sono stati fantastici, mi ha cambiato la vita, è una persona meravigliosa, una delle migliori che abbia mai incontrato". A, la fidanzata di, affronta le cinque sfere insieme all'ex concorrente del Grande Fratello Vip."Nel percorso di Rosalinda ho visto tantissima incoerenza", spiega Dalila rispondendo alle domande degli opinionisti, "quando ha detto che Massimiliano è gay, non le ho creduto ovviamente: me ne sarei accorta Barbara, no? Non voglio scendere nei dettagli, ma ti".