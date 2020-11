Marco Carta canta il nuovo singolo Domeniche da Ikea

E non mi manchi piùche te lo dico a fare solo di notte ho questa maledetta ideache cosa serve poite ne dovresti andareio che perché per te ho perso domeniche da Ikea non mi manchi piùnon mi manchi piùnon mi manchi piùNella puntata didi domenica 15 novembresi esibisce nel suo ultimo singolo, Domeniche da Ikea. La puntata, in onda in prima serata su Canale 5, è disponibile anche in streaming on demand sul portale Mediaset Play.