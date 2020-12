Manuela Arcuri: "Con Gabriel Garko per me era una storia vera"

"Inizia la nostra storia, per me una vera storia d'amore con grande passione, ci piacevamo tantissimo, ci siamo conosciuti - prima del set - ci siamo innamorati, ci siamo messi insieme. Ci siamo lasciati senza un vero perché, è stata una scelta presa insieme, le cose non funzionavano più così bene. Era rimasto comunque un grande rapporto di amicizia". Nello studio diparla della sua relazione conOra sono passati tanti anni, Gabriel ha deciso di fare coming out. Con me non ne ha mai parlato, tra noi è mancato questo rapporto di complicità", racconta l'attrice 43enne, "quello che mi ha fatto male è che ha detto che le sue storie erano finte, studiate a tavolino".