Luigi Di Maio: "Non andrò dalla mia famiglia per Natale"

, non andrò a trovare i miei genitori in Campania. Non è possibile, punto. Le regole valgono per tutti".è ospite in collegamento con lo studio diper commentare le linee previste dal governo per controllare il Covid-19 durante le festività natalizie: "Io capisco che vogliamo stare insieme a Natale, ma di solito si spostano circadurante le feste. Possiamo portare a casa dei nostri nonni il virus. Non è un liberi tutti. Io sono contento per i negozianti. C’è un rischio di una terza ondata".Riguardo le polemiche sullescelte dal commissarioper gestire le vaccinazioni, Di Maio aggiunge: “Quando ho lavorato con il commissario Arcuri, ho sempre lavorato bene. Su questa vicenda è stato assicurato che ci saranno tutte le siringhe che servono. L’Unione Europea è in ritardo di qualche settimana perché l’EMA deve dare l’autorizzazione. Nellesi parte con le vaccinazioni".