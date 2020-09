Lucia Azzolina: "Ecco come riaprono le scuole in sicurezza"

"Quello di misurare la temperatura dei bambini a casa è solo un tassello di un percorso che abbiamo deciso insieme al comitato tecnico scientifico del ministero della Salute"., ospite della prima puntata di Live - Non è la d'Urso di lunedì 13 settembre, spiega come riapriranno le scuole in Italia secondo le direttive del ministero."Sarà un anno difficile e complesso ed è per questo che è necessario che ciascuno di noi venga responsabilizzato:", sottolinea la ministra dell'Istruzione, "a partire dai 6 anni in su, con 1 metro di distanziamento, i bambini possono abbassarsi la mascherina. Altrimenti va sempre tenuta su naso e bocca". Azzolina parla anche di altre questioni che riguardano l'da parte degli studenti: "Per la mensa ogni istituto scolastico sta organizzandosi secondo gli spazi che ha", e aggiunge, "i dirigenti scolastici ci hanno chiesto 2.45 milioni di banchi, di cui solo 450mila con le rotelle: questo significa che c'è un ritardo cronico nel nostro paese, che va al dilà di questa emergenza".