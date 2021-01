Live - Non è la d'Urso, talk show più seguito

Domenica 17 gennaio, il primo appuntamento stagionale con Live - Non è la d'Urso è stato il talk show più seguito della serata conIl programma mantiene salda laanche nel periodo di sovrapposizione con gli altri talk-show: dalle ore 21.20 alle ore 24.04 è stato visto da 2.200.000 telespettatori con una share del 9.37% (Rai3: 1.783.000 con 7.6%) e dalle ore 21.20 alle ore 24.56 è stato visto da 2.095.000 telespettatori con una share del 10.42% (La7: 1.185.000 con 5.89%).Nel corso delle quattro ore di diretta, il talk condotto da Barbara d’Urso ha toccato picchi di 3.000.000 spettatori, con il 22% di share. In day-time, Domenica Live è ancora una volta leader della sua fascia sul target commerciale con l’11.49% di share e 2.532.000 spettatori totali. Il contenitore pomeridiano ha raggiunto picchi di 2.800.000 spettatori.Qui sopra, la puntata integrale. In studio, Hoara Borselli vuole difendere Walter Zenga dalle accuse dei due figli interviene per commentare la storia d'amore tra suo figlio e Giulia Salemi nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nell'ascensore di Live, scontro tra Guenda Goria e Filippo Nardi dopo i commenti dell'ex concorrente del GF Vip allo sfogo di Maria Teresa Ruta.