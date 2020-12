Live - Non è la d'Urso, la puntata del 20 dicembre

Ultimo appuntamento prima dello stop natalizio per, il programma domenicale condotto daLa puntata, andata in onda domenica 20 dicembre su, è stata come sempre ricca di ospiti, interviste e notizie.Dalla vedova dell'ex calciatore Paolo Rossi, Federica Cappelletti, che si è commossa ricordando il marito da poco scomparso, a Gessica Notaro con la mamma , dalla riseumazione delall'incontro tra la ex concorrente del GF Vip Selvaggia Roma e il padre , tanti sono i temi affrontati in puntata.Rivediamo tutto questo e molto altro qui sopra, nella puntata integrale.