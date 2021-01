Live - Non è la d'Urso, la puntata del 17 gennaio

La puntata di Live - Non è la d'Urso , andata in onda domenica 20 dicembre su, è stata come sempre ricca di ospiti, interviste e notizie ed è disponibile in streaming su Mediaset Play.In studio, Hoara Borselli vuole difendere Walter Zenga dalle accuse dei due figli interviene per commentare la storia d'amore tra suo figlio e Giulia Salemi nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nell'ascensore di Live, scontro tra Guenda Goria e Filippo Nardi dopo i commenti dell'ex concorrente del GF Vip allo sfogo di Maria Teresa Ruta.Rivediamo tutto questo e molto altro qui sopra, nella puntata integrale.