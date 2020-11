Live-Non è la d’Urso, la puntata del 22 novembre in streaming

Grandi emozioni nella puntata di domenica 22 novembre a. Tra gli ospiti, Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila con la fidanzata Maria Laura che nega il tradimento.Non solo. Spazio alla cronaca, con ladi Alberto Genovese. In studio anche la guardia del corpo dell'uomo accusato di violenze.E ancora: Taylor Mega contro Elisabetta Gregoraci Tutto questo e molto altro nella puntata condotta dail 22 novembre su Canale 5. Per rivederla in streaming, in alto il video integrale.