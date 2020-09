Live - Non è la d'Urso, la puntata del 13 settembre in streaming

Domenica 13 settembre 2020, in prima serata su Canale 5, è iniziata la terza edizione di Live - Non è la d'Urso , il programma condotto da, targato Videonews. Nel video qui sopra potete rivederedisponibile in streaming su Mediaset Play.Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Fabrizio Corona torna in tv a un anno e mezzo dall’ultimo arresto. In studio,racconta la sua verità insieme ad, il discusso assistente personale da anni accanto alla diva. E ancora,, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, farà un importante annuncio.A 20 anni dalla messa in onda del Grande Fratello, Barbara d’Urso accoglie per una reunion gli ex partecipanti del primo grande reality andato in onda su Canale 5. Infine, a, nota al pubblico per la sua frase tormentone “Non ce n’è Coviddi”.