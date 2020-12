Kristina: "Alle feste di Alberto Genovese c'erano solo ragazze giovani"

Ospite nello studio di, Barbara d'Urso raccoglie la testimonianza diuna ragazza che ha frequentato per anni: “Nessuno nel giro di Genovese ha parlato perché tutti ci guadagnavano, spesso le ragazze sono modelle straniere. Vengono solo per qualche settimana a Milano e poi vanno via”.La ragazza spiega il ruolo dei cosiddetti "modellari" e racconta come ha conosciuto l’imprenditore: “I modellari sono ragazzi che vanno ai casting e cercano delle ragazze per delle cene o per delle feste. Spesso le ragazze sanno che c’è droga a queste feste.. Un modellaro mi disse andiamo in piscina e invece sono finita a casa di Alberto Genovese. Sono finita lì per caso. Lui ha cercato di approcciarmi, io ho detto di no. Poi è iniziata ad arrivare la droga. Gli piacevano le ragazze molto giovani e belle., non voleva nessun uomo concorrente”.Inoltre, Kristina descrive una vacanza trascorsa con Genovese e altre modelle:“. Poi loro sono andati a Formentera. Io non sapevo che la ragazza fosse rimasta a casa. Quando sono tornate le altre ragazze da Formentera, la ragazza era in condizioni pessime, aveva vomitato sul letto. Noi pensavamo fosse stata la droga. Le abbiamo chiesto di chiamare l’ambulanza, ma lei non ha voluto. Adesso". .