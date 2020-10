Iconize risponde a Barbara d'Urso: "Non è televisione"

"Mi dispiace dover parlare solo ora, speravo di non doverlo fare. Ieri sono state dette cose molto brutte e a parer mio questa non è televisione, è uno schifo. Con questa storia stanno creando cyberbullismo intorno a me: in questo momento non sto bene sto subendo tanto dolore, tanto male". Marco Ferrero, in arte, replica a quanto affermato dae precisato daattraverso le storie di Instagram.L'influencer, ex di Tommaso Zorzi, è accusato di aver finto un'aggressione omofoba : a rivelarlo è stata una delle sue ex migliori amiche . "Mi ha venduto", afferma Iconize, che doveva essere ospite dima all'ultimo ha annullato la presenza. La conduttrice è stata chiara: "Se ha fatto una cosa così si deve vergognare. Io i messaggi li ho visti e li ho letti, punto. Se è vero: come ti sei permesso?".