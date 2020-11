Ospite di, fratello di, parla dopo alcune polemiche che hanno seguito la scomparsa del campione del calcio mondiale: “Volevo dire al signor Mughini che mio fratello si è fatto male da solo, non ha chiesto niente a nessuno.”.“Lui è stato uno dei più grandi esponenti dello sport del Novecento. Davanti alla beatificazione non si può dimenticare questo destino drammatico”, risponde Mughini. Riguardo l’indagine perdel medico personale dell'ex Pibe de Oro, Hugo Maradona dichiara: “Mi hanno detto che con lui c’era l’infermiera e i dottori. Non lo so cosa è successo.. Ora ci sono delle indagini in Argentina".