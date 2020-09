Gina Lollobrigida: "Javier Rigau è un vanesio, non lo rispetto"

"Javier Rigau non ha dettto una parola che ha senso: è un vanesio che non è riuscito nella vita che a fare delle truffe. Non è un uomo che si può rispettare: su di me ha detto delle cose irripetibili"., ospite nello studio di, dà la sua versione sulla vicenda che riguarda la sua famiglia e il suo patrimonio."È un uomo che vive di pubblicità e quindi ha preso il nome mio, che è forte, popolare, e se lo vuole portare dietro tutta la vita: è un essere che non si può giudicare", scandisce l'attrice 93enne, che poi si schiera contro il figlio Milko, che invece sostiene la versione di Javier Rigau , secondo cui la donna sarebbe stata circuita da Andrea Piazzolla, ": sono ormai che ha 4-5 anni che non ragiona più, che non ci sta più con la testa. Non vale la pena parlarne, spero che vnega condannato e capisca cosa ha fatto".