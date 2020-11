Gessica Notaro: "Spero di recuperare l'uso dell'occhio sinistro"

"Mi riserverò di decidere all'ultimo se presentarmi in aula o no. Per me è ancora molto dura, faccio ancora gli incubi, vedo ancora i fantasmi, nonostante cerchi di trasmettere positività ed entusiasmo il percorso è ancora lungo". Ospite diparla a poche ore dall'udienza in Cassazione sul ricorso di Tavares, l'ex fidanzato condannato a 15 anni 5 mesi e 20 giorni per l'aggressione con l'acido e lo stalking ai suoi danni."A livello psicologico è dura, vivo guardando tutto dalla mia finestrella", spiega la modella e ballerina di 30 anni, "sono in mano a dei bravissimi dottori: spero di recuperare l'uso dell'occhio sinistro".