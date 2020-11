Genovese, i messaggi della vittima di Alberto Genovese a Daniele Leali

vanno in onda alcuni audio esclusivi tra la vittima di Alberto Genovese e, braccio destro dell'imprenditore.. È un trauma talmente grande che ha provocato delle ferite che tu non puoi neanche immaginare", sono le parole della ragazza. Daniele Leali risponde con un altro audio: “Io sono additato come lo spacciatore quello che portava le ragazze ad Alberto. Io organizzavo le feste e invitavo le persone. Io non voglio giudicare le cose di Alberto. Io voglio che venga a galla la verità su chi sono io".Nella puntata di domenica 22 novembre di Live è andato in onda l’audio testimonianza della diciottenne vittima di Alberto Genovese , arrestato sabato 7 novembre e accusato di violenza sessuale. “In questi giorni dopo che è uscita la notizia del suo arresto ho cominciato a leggere tante cose, i miei ricordi si sono fatti sempre più precisi. E la cosa che mi fa più male in questi giorni è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire. Ho avuto paura di non poter rivedere più la mia mamma, il mio papà, le mie sorelle, i miei amici. Non ho mai percepito queste feste in Terrazza sentimento come pericolose in nessun modo, non ho mai percepito questo ambiente come viscido. Andavo lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno”.Sulle suela diciottenne afferma che: “Al momento sono in cura con degli psicologi, psichiatri, ho comunque un po’ di persone al mio fianco che mi stanno aiutando. Ci tengo a ribadire che sono debole, fragile e tutto questo odio gratuito nei miei confronti mi fa stare male”. .