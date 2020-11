Gabriele Rossi: "Ho conosciuto Gabriel Garko a 19 anni, eravamo amanti”

Ospite disi racconta per la prima volta in tv dopo il coming out di Gabriel Garko : “Non ho mai parlato, anche prima non ho mai fatto esibizione del mio privato. Sono sempre stato comodo nella mia discrezione. Si insiste tanto che i personaggi famoso devono fare coming out, però c’è un tempo giusto per ognuno di noi”.Durante l'intervista con Barbara d'Urso, l’attore racconta: “Io non ho mai dovuto nascondere, non sono mai sceso a compromessi.e noi già a quel tempoLui era fidanzato. Il nostro amore era scoppiato sued è durato il tempo del set. Per me è stato il primo set importante, lui aveva 36 anni. Mi faceva un po’ paura il suo vivere. Ci siamo ritrovati dopo 10 anni"."Siamo rimasti in buoni rapporti perché l'ho voluto io fortemente. Sono riuscito a far capire a Gabriel delle cose che da fidanzato non riusciva a vedere", conclude Gabriele Rossi parlando dellacon Gabriel Garko.