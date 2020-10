Gabriel Garko: "Ora sono più libero"

"Prima quando venivo in tv lo sapevo che ero molto trattenuto, anche freddo e impostato, dovevo tenere quel rigore che mi ero imposto. Ora sono più sciolto, ma sono sempre io". Sul divanetto diparla con Barbara d’Urso dopo il coming out dei giorni scorsi al Grande Fratello Vip.“Negli ultimi tempi volevo godermela molto di più e in maniera molto più libera”, spiega l’attore 48enne, “queste cose sono successe e basta, non le ho studiate a tavolino, le ho decise di pancia”.