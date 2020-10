Gabriel Garko: "Non ho preso in giro le fan"

"Io ho iniziato a lavorare negli anni Ottanta, se allora avessi detto che ero omosessuale non avrei ottenuto quei ruoli, ne sono sicuro. Non ho preso in giro le mie fan". Ospite asi confronta con le cinque sfere e spiega le ragioni del suo coming out."Se domani dovessero richiamarmi a fare quei ruoli che facevo prima, allora vorrà dire che avrò sconfitto quel sistema", continua l'attore 48enne, "se non avessi finto di essere etero, non sarei finito sui poster delle mie fan perché non avrei lavorato".