Gabriel Garko: "Ho avuto il covid"

"Con Manuela siamo stati davvero insieme. L'altra volta che mi avete invitato vi ho chiesto di parlare solo di Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, perché eravamo d'accordo, di Manuela non mi andava perché era una storia vera". Aparla della sua passata relazione con"Con lei non mi sono comportato in maniera falsa, perché in quel momento ci siamo piaciuti e abbiamo avuto una storia", spiega l'attore, "avevo una storia con lei e basta". Garko parla poi per la prima volta della sua salute: "Sì, ho avuto il covid ma con sintomi non gravi".