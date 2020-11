Franceska Pepe contro Matilde Brandi: "Falsa"

"Da quando sono entrata nella Casa, per quieto vivere, ho sempre cercato di tenderti la mano, tu invece continui con i doppi giochi, continuavi a darmi contro davanti a tutti. È brutto che una donna della tua età se la prenda senza motivo contro di me, quando io non ho fatto nulla. Non hai motivo per attaccarmi: ti sto sulle pa**e"., sui divanetti di, affronta"Anche nella inamicizia devi mantenere una linea, non puoi essere una bandierina al vento che a seconda del successo di una persona ti schieri", continua Franceska.